Série: pédagogies alternatives (7/10) | Activités digestives en lien avec les 5 sens

"La population scolaire de l’école était en baisse", avance Olivier Bande, directeur des Écoles de la Wamme, soit les implantations de Grune, Nassogne, Ambly et donc Harsin-Chavanne."Pas la primaire, mais la maternelle risquait de disparaître. On voulait redynamiser la pédagogie pour attirer de nouvelles familles. J’avais le projet de pédagogie active dans un coin de la tête depuis un moment. C’était l’occasion de le mettre en place. Encore fallait-il que le corps enseignant y adhère. Il s’est montré très réceptif."

Cours en lien avec les activités

Olivier Bande en vient à la méthode:"L’idée était qu’elle colle au rythme biologique de l’enfant. Après le repas de midi, l’enfant, comme l’adulte d’ailleurs, assimile moins l’apprentissage. On profite de cette période pour proposer pendant une heure des activités très variées en lien avec les 5 sens: numériques, sportives, de la peinture, de la musique… Le pouvoir organisateur a accepté de payer sur fonds propres trois personnes pour les assurer: une éducatrice, une aide maternelle et une surveillante qui proposait déjà des activités pendant ses heures. Les enseignants travaillent en étroite collaboration avec elles. Après 14h15, les enfants retournent en classe et ont des cours en lien avec les activités. Par exemple, après avoir réalisé une recette culinaire, ils ont un cours sur les proportions, les prix d’achat et de revient…"

De 7 à 17 élèves, et bientôt 20?

Et les résultats sont à la hauteur:"On est allé chercher des familles qui ne seraient jamais venues sans la pédagogie active, dans un rayon de quelques kilomètres", sourit Olivier Bande."C’est toujours d’un choix très réfléchi des parents. Ils inscrivent toujours leur(s) enfants (s) en début de cycle, pour ne pas devoir le prendre en route. Cette rentrée, on a 17 élèves en maternelle. Il n’y en avait plus que 7 avant la concrétisation du projet. À partir de 20, on peut ouvrir un mi-temps supplémentaire. On devrait atteindre ce chiffre en cours d’année. La population est aussi en hausse en primaire. On devrait aussi avoir un mi-temps en plus en 2023-204."