Quid de la destinée de l’Hôtel du Commerce à Bertrix?

Lors de la séance de jeudi, Léon Collin (min.) est revenu sur cet éventuel achat afin d’y créer deux commerces tremplins et quatre logements tremplins: " Le commerce tremplin permettrait à des jeunes entrepreneurs de notre commune de tester leur concept commercial avec une prise de risque financière faible. Après un certain temps, le jeune pourrait décider de développer son commerce en s’installant dans une autre surfacecommerciale ou d’arrêter si elle ne semble pas suffisamment pérenne."

On a senti une certaine frilosité de la part du bourgmestre Mathieu Rossignol qui, tout en relevant qu’au point de vue touristique, la présence d’un seul hôtel dans le centre, serait une bonne chose. " Mais nous ne sommes pas favorables à une telle acquisition car ce n’est pas notre rôle en tant que Commune, préférant laisser cette opération à un opérateur privé", relève-t-il en conclusion. Au vote, pas de surprise, la proposition est rejetée par les dix conseillers de la majorité face aux sept conseillers minoritaires.

Il devient plus que nécessaire de remettre à jour la téléphonie et mails de l’administration communale et du CPAS. Interrogé par le conseiller Léon Collin (min.) sur les critères de sélection, le bourgmestre Mathieu Rossignol apportera quelques précisions."Nous voulons rester transparents quant à ces offres pour lesquelles nous avons déjà eu quelques réunions. Insistant aussi que le prix ne peut pas constituer le seul critère d’attribution au détriment peut être du service apporté. Je répète que le marché est encore à l’étude et n’est pas encore réalisé",précise le maïeur.

Un marché qui est divisé en trois lots: la téléphonie mobile estimée à 14999,99 € TVAC, la téléphonie fixe estimée au même prix que la mobile ainsi que le troisième lot comprenant les mails. Un marché qui sera effectué par procédure négociée sans publication préalable.

Au moment du vote, les cinq conseillers du groupe Ensemble émettent un vote négatif face aux douze autres conseillers.

Des toilettes publiques?

Jean-Pierre Graisse (min.) souhaiterait la mise à l’étude de la création de toilettes publiques sur le territoire communal: "Les mois d’été, les rues de Bertrix sont sillonnées par une multitude de personnes de passage. Si nous passons la frontière française, la plupart des villes et villages proposent des toilettes publiques. Pourquoi cela ne serait pas possible à Bertrix? La Commune doit palier rapidement à ce manque et étudier la possibilité de les installer au cœur de la ville et pourquoi pas dans certains villages."

Le bourgmestre Mathieu Rossignol signale qu’une offre a été remise en date du 11 mai pour des achats de kits se situant entre 8000 et 20000 €."Mais je reste fort mitigé sur cette possibilité, notamment quant à l’endroit où les installer et leur entretien. Si je prends par exemple le skate park, les toilettes du Centre sportif sont à proximité.Il faudra aussi tenir compte de la sécurité à ces endroits." Face à ces questionnements, aucune décision ne sera prise et le conseiller Jean-Pierre Graisse conclura en direction du bourgmestre:"On voit bien que tu ne veux pas!".