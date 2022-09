Jean-Pierre Lenel et Marie-France Marnette (50 ans)

Jean-Pierre est né à Villers-devant-Orval en 1947 d’un père menuisier et d’une mère au foyer. Sa vie, il l’a principalement passée dans la peinture. D’abord chez René Goffinet, puis chez Dany Couset pour terminer dans l’enseignement spécialisé. Marie-France, elle, est née à Florenville en 1951 d’un père sidérurgiste et d’une mère au foyer. Beaucoup d’anciens étudiants de l’Athénée Royal Nestor Outer se souviennent d’elle comme cheffe des cuisines. Leur mariage a lieu à Florenville en 1972. Des jumeaux, Katty et Hervé, naissent de cette union. Aujourd’hui, ils vivent entourés de leurs petits enfants: Jules, Jeanne, Janelle et Jean.

Jean Haas et Martine Lambert (50 ans)

Jean est né à Messancy en 1948 d’un père instituteur et d’une mère couturière. Il a travaillé dans le domaine bancaire à la BGLUX. Martine, elle, est née en 1951 à Redu d’un père fermier et d’une mère couturière. Elle travaille comme enseignante pour finalement terminer, elle aussi, à la BGLUX. Le mariage a lieu à Ruette en 1972. De cette union, deux enfants naîtront: Katty et Michaël. Guilyan, Manon, Arthur et Axel ont complété la famille quelques années plus tard.

Luc Sommeillier et Rose Gerard (65 ans)

Luc est né à Virton en 1935 d’un père contremaître et d’une mère ménagère et coiffeuse. Il effectuera une brillante carrière de sous-officier chez les chasseurs ardennais et même jusqu’aux paracommandos. Rose, elle, est née à Pin en 1935 d’un père jardinier et d’une mère au foyer. Elle mènera une grande carrière au sein de l’ONEM, l’office national de l’emploi. Le mariage remonte à 1957 à Pin. 4 enfants sont nés de cette union: Brigitte, Pascal, Gilles et Christine. Luc et Rose consacrent aujourd’hui leur temps à leurs 11 petits enfants! Raoul, Cyrille, Grégoire, Noé, Margaux, Sarah, Anouk, Théo, Louis, Lucas et Elliot. 4 petits enfants sont aussi nés récemment: Milo, Adam… Nous n’aurons pas plus de précisions, les grands-parents ne parvenaient plus à se souvenir des prénoms des derniers arrivés!