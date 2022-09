L’extension de l’école de Mussy-la-Ville

" L’idée de cette extension de 612 m2sur deux étages est de supprimer les modules préfabriqués installés à côté de l’école. On va créer une extension perpendiculaire au bâtiment existant. Elle comprendra deux classes plus une pour les maîtres spéciaux, un réfectoire, des sanitaires, un espace chaufferie et des combles non aménagés mais qui pourront l’être ultérieurement facilement", présente Éric Rongvaux. Cette extension vise aussi à fermer la cour de récréation et avec son exposition plein sud, des panneaux solaires pourront être installés.

Les deux bâtiments seront reliés par un couloir avec baies vitrées. Les nouvelles classes pourront accueillir entre 22 et 24 élèves. La population scolaire est actuellement de 48 élèves. Les parkings seront légèrement déplacés mais préservés. Dans le même temps on procédera à la rénovation de l’ancien bâtiment (238 m2sur un étage pour deux classes) datant des années 80-90 et dont l’isolation notamment laisse à désirer. " Les façades vont être recouvertes mais il est impossible d’isoler le sol, il faudrait démonter le carrelage et faire face à une chape de l’époque." L’utilisation des combles de ce bâtiment est impossible: la charpente barre tous les espaces!

Un éclairage moins énergivore et plus performant sera installé. Un espace cuisine servira à préparer les repas proposés par un traiteur, pas pour installer une cuisine. Le système de chauffage retenu est une installation au gaz, avec deux nouvelles chaudières en cascade.

La proposition de Jean-Jacques Boreux de prévoir l’installation de deux chaudières, l’une alimentée par le gaz, l’autre par du fuel et permettre un switch en fonction de l’évolution des prix, n’a pas été retenu. Geoffrey Schadeck a fait un rapide calcul, le supplément de prix pourrait être partiellement compensé par la non-reconduction du contrat de location de l’un des deux modules. Même si l’on regrette qu’il ne comprenne pas de salle de sport ou de gymnastique (elle ne pouvait être reprise dans les conditions de subsidiation), globalement tout le monde est satisfait de ce projet, voté à l’unanimité, et fait confiance à l’architecte qui a déjà pour (bonne) expérience communale, la construction de la maison de village de Signeulx.