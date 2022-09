Le tribunal a tranché : l’élève turbulant de Cardijn-Lorraine peut repasser ses examens

Par contre, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’autre demande qui voulait annuler une délibération constatant son échec pour ne pas s’être plié à ses devoirs et à ses engagements. Le tribunal estime qu’il n’y a pas d’urgence et renvoie l’affaire devant une juridiction traditionnelle, qui"se prononcera sur le fond dans un délai raisonnable".

Un élève n’a pas que des droits, il a des devoirs

L’école a reproché à l’élève d’attacher beaucoup plus d’importance à sa carrière footballistique qu’à ses études. Très souvent absent, il a été considéré comme un élève libre, une fois le quota des vingt demi-journées d’absence constaté. Ce statut l’empêchait de passer ses examens et de pouvoir éventuellement décrocher un diplôme.

Une médiation a finalement abouti pour le réintégrer, lui s’engageant à se discipliner et à respecter les règles de l’établissement. Force est de constater qu’il n’a rien respecté, ce qui a entraîné une nouvelle mise à pied.

L’élève et son avocat namurois, MePierre Coestier, demande l’annulation de la délibération:"Cette décision devait être motivée et elle l’a été de manière insuffisante."

Le conseil de l’Institut Cardijn-Lorraine, MeGeneviève Adam, a défendu sa cliente en insistant sur les droits et devoirs des élèves. »Cet élève a multiplié les écarts disciplinaires, les échecs et les incartades ayant entraîné remarques et réprimandes,énumère-t-elle avec moult exemples.Il ne faut pas laisser passer un message qui laisserait à penser qu’on peut réussir sa scolarité sans respecter les règles. Ce serait injuste pour les autres élèves qui les respectent. »