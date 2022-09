L’aménagement du cœur de village annoncé

Il comprendrait la mise en sens unique de la rue de la Gaume complètement remodelée avec en lieu et place de revêtement hydrocarboné, la pose de pavés drainant, avec implantation d’arbres et création d’un espace destiné aux piétons et cyclistes. Le projet comprend également la pose d’un nouvel éclairage.

Ces aménagements sont déjà repris dans le plan de mobilité, ils visent notamment à dissuader les navetteurs d’emprunter cette voirie parallèle à la N88. Une première estimation fait état de 602000 € à investir. Sa mise en œuvre est suspendue à l’octroi de subsides.