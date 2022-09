La Paliseuloise Fiona Ferro dépose plainte pour viol contre son ancien entraîneur

Coup de théâtre quelques jours plus tard provoquant une bombe dans le tennis français. Fiona Ferro, originaire de Paliseul, née à Libramont à l’époque où ses parents tenaient une pizzeria à Bouillon, a déposé plainte contre son ancien entraîneur, Pierre Bouteyre, pour viol sur mineure, alors qu’elle était âgée de 15 à 18 ans.

Il reconnaît une grande histoire d’amour

Les faits se sont déroulés dans le sud de la France, principalement à Saint-Raphaël où ils avaient leur base d’entraînement sur les 24 terrains du Country Club. Les hôtels officiels abritant les compétitions sur le circuit international ont été aussi des lieux où les faits reprochés se sont produits. Pierre Bouteyre a été auditionné, une confrontation entre les deux protagonistes a eu lieu en août. L’entraîneur reconnaît la matérialité des faits mais estime qu’ils se sont inscrits dans le cadre"d’une histoire d’amour". De son côté, Fiona, dont les grands-parents maternels habitent toujours à Paliseul, et où elle fête chaque année les fêtes de Noël et de Nouvel an, soutient qu’il n’y avait aucun consentement. Elle estime avoir accepté la relation sous la contrainte morale de celui qui avait une trentaine d’années de plus qu’elle et qui avait une autorité morale sur elle et sa carrière.

Placé sous contrôle judiciaire

Fiona Ferro a publié un communiqué comme quoi"elle faisait entièrement confiance à la justice et qu’elle ne s’exprimerait plus tant que l’enquête serait en cours".

Sur les antennes de la chaîne d’info française BMFTV, Isabelle Comlombini, l’avocate de la joueuse, s’est exprimée:"On ne peut accepter la version de Pierre Bouteyre comme quoi les relations étaient consenties. C’est faux et c’est une ineptie sur le plan juridique."Pierre Bouteyre a été placé sous contrôle judiciaire, a l’interdiction d’approcher son ancienne joueuse et ne peut plus entraîner des mineures.

La joueuse a demandé l’aide de la FFT (Fédération Française de Tennis) pour qu’elle intervienne auprès de la Fédération Internationale pour obtenir un classement WTA protégé. Le classement est alors bloqué pendant un certain temps comme, c’est, par exemple, les cas lors d’un congé de maternité.