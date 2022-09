Éboulement d’un tunnel au Grand-Duché: des études géologiques vont être lancées

Si aucun blessé n’était à déplorer, la circulation des trains entre Kautenbach et Clervaux est pour le moment impossible et ne pourra vraisemblablement pas reprendre avant le 11 décembre prochain.

Identifier les causes de l’éboulement

Afin d’identifier les solutions permettant la reprise en toute sécurité de la circulation des trains, des études géologiques seront menées dans les semaines à venir. Leur objectif est d’identifier les causes de l’éboulement, l’emplacement exact de la cavité qui s’est formée dans la roche surplombant le tunnel ainsi que de déterminer l’état de stabilité de la roche.

Parallèlement, les CFL annoncent que des travaux seront entamés pour aménager un accès routier provisoire afin de faciliter l’évacuation des éboulis ainsi que l’approvisionnement des matériaux et engins nécessaires pour les travaux. Durant tout le chantier, la compagnie mettra en place des bus de substitution.

Une concertation aura lieu la semaine prochaine avec le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, les CFL et les communes concernées pour établir un plan de substitution. Celui-ci devrait permettre de limiter au maximum l’impact pour les clients.

Des horaires adaptés

À partir du 12 septembre, les trains en provenance de Luxembourg auront leur terminus à Kautenbach et ceux en provenance de Liège à Clervaux. Les trains circuleront aussi sur la ligne entre Wiltz et Kautenbach.

En raison de l’incident, une partie du matériel roulant se trouvant du côté nord du tunnel de Schieburg n’est plus disponible pour l’exploitation ferroviaire au sud de Kautenbach. L’horaire des trains impactés sera donc adapté. Un service de substitution par bus entre Clervaux et Ettelbruck, via Drauffelt et Wilwerwiltz, ainsi qu’entre Kautenbach et Wilwerwiltz sera également mis en place (dans la limite des ressources disponibles).

Au vu du nombre en places limité, les CFL demandent à leurs clients de recourir également aux bus de ligne RGTR, géré par l’Administration des transports publics. Les horaires adaptés et les bus de substitution sont consultables sur le site de la compagnie ou l’application CFL mobile.