Dès ce lundi 5 septembre, Idélux contrôlera le tri de vos déchets pendant un mois !

Redoubler de vigilance

La plus courante, c’est une barquette en plastique avec l’aliment encore présent à l’intérieur. Les bouteilles en verre sont également très présentes au sein des sacs PMC. « Il ne faut pas oublier qu’un déchet non trié est un déchet qui ne sera pas recyclé. À titre informatif, les PMC que nous collectons sont triés chez Valtris à Charleroi et divisés en 14 fractions recyclables. Et parmi cette masse de déchets, seuls 85% seront recyclés. Les 15% restant résultent, notamment, d’erreurs du citoyen », ajoute-t-il. Pour justement éviter cette perte, Idélux souhaite mener un marathon de contrôles du tri des sacs durant le mois de septembre. Quatre équipes de deux personnes sillonneront les 55 communes couvertes par Idélux (N.D.L.R. : 44 en province de Luxembourg et 11 en province de Liège). Les sacs et duobacs seront contrôlés, aussi bien les PMC que les fractions résiduelles et organiques. En cas de souci, votre sac ne sera pas collecté. « Les agents disposent d’autocollants et de cartes. Si votre sac est mal trié, un autocollant rouge sera collé sur votre sac et une carte explicative justifiant le refus sera déposée dans votre boîte aux lettres. Vous devrez donc trier, à nouveau, votre sac et le représenter. Pour les personnes qui ont bien trié, une carte verte sera glissée dans la boîte aux lettres avec, peut-être, un autocollant de la même couleur sur votre poubelle. », explique Fabian Collard, le directeur général d’Idélux. Précisons aussi que des photos seront prises, en cas de refus, grâce à une tablette. Si un citoyen souhaite contester un refus, Idélux pourra donc vérifier grâce à ce dispositif si celui-ci est justifié ou non.

Les erreurs de tri ont un impact financier

L’enjeu ici, c’est d’augmenter significativement la masse de matière recyclable. Pour la fraction organique, par exemple, un déchet qui ne doit pas se retrouver dans ce sac peut complètement corrompre le travail des autres citoyens. « Au niveau de l’unité de bio méthanisation de Tenneville, on constate un taux de refus de 13,5%. Les erreurs de tri ont un impact sur le coût de la filière, car cela peut engendrer une usure ou une casse des machines, des besoins d’outils techniques supplémentaires et une perte de déchets valorisables. Si vous mettez du plastique dans la fraction organique, cela bloque tout. Et cette matière ne pourra pas être valorisée comme engrais par la suite », précise Stéphane Fokan, le chef du service des collectes. En temps normal, des contrôles ponctuels peuvent avoir lieu, sauf qu’en plus des autocollants rouges et verts, il peut y avoir des cartons d’avertissement. Ici, pendant un mois, ce sera donc « tolérance zéro ». Actuellement, Idélux collecte, chaque année: 38000 tonnes de fraction résiduelle, 20000 tonnes de déchets organiques et 8700 tonnes de PMC.