Avec l’aide du Centre culturel, du Centre de recherches et de la Commune de Habay, Alain Thomas et Chrisitan Fays ont décidé de relancer le groupement d’histoire locale "Haba din l’tin" afin de mettre en valeur le patrimoine local.

Soucieux de partager la petite histoire parmi la grande, leur projet sera lancé le mardi 13 septembre à 19h30 par une conférence et d’un échange sur l’historique de la Grand-place.

Mais c’est bien plus: " L’objectif à moyen terme est de créer un groupement de citoyens amateurs d’histoire qui se réuniront toutes les trois semaines au local du Centre culturel rue d’Hoffschmidt pour explorer le passé récent du village, dans le sillage du groupement “Habâ din l’tin” créé en 1986. Cette fois, en s’intéressant à la période des Golden Sixties. C’est en effet après-guerre, que Habay est entrée dans la modernité et a connu un essor important dans tous les domaines: commerces, tourisme, culture et sports".

À écouter le frais pensionné et btoujours passionné Alain, il y a des petits trésors dans les boîtes à gaufres des habitants: des photos, des cartes postales, des découpes de vieilles gazettes. Comme cette quarantaine de photos du passage du Tour de France en 1968 relaté parL’Avenir.

Les initiateurs du projet veulent créer une dynamique la plus large possible, la diffusion sera gratuite par PDF, un forum et un site. Des expositions, conférences, événements devraient suivre.

Enjeu politique

Derrière tout cela, il y a aussi un enjeu: conscientiser les habitants. " Il y a un sentiment de dépossession de notre village. En quelques années, sous l’effet de la pression foncière, le visage de Habay-la-Neuve s’est profondément transformé. De plus, l’afflux constant de nouveaux habitants devrait encore s’accentuer avec la construction du nouvel hôpital. Tout cela a modifié la composition de la population et les rapports humains. Chacun le constate quotidiennement, des anciens immeubles sont abattus, des espaces verts sont exploités pour y construire des immeubles à appartements. Ce phénomène génère bien des interrogations car il peut transformer notre village en vaste cité-dortoir, en cloisonnant les citoyens qui se côtoient sans s’apprécier, en accueillant de nouveaux résidents qui habitent un même territoire, mais sans y tisser des liens, sans en connaître ni l’histoire, ni les habitudes, ni les mentalités."

Comme on le voit, on dépasse bien le cadre de la carte postale sépia. Le groupement ne veut absolument pas s’adresser aux têtes grisonnantes, mais ratisser large pour créer du lien entre les Habaysiens.