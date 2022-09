Sa plus tendre enfance se passe à l’hospice des Sœurs de la doctrine chrétienne de la Marche à qui elle rend de nombreux services auprès des sœurs âgées et à l’orphelinat tout proche auprès des jeunes enfants. C’est ainsi que toute jeune, elle a eu la fibre du don de soi pour les autres.

Une vie au service de Dieu

En 1939, elle entre au noviciat de la maison de la congrégation Saint- Charles à Nancy pendant deux ans comme postulante et prononce ses vœux en mars 1941 accompagnée de son frère Albert, prenant en religion le prénom de Sœur Marthe.

De Saint-Diez à Saint-Mard

Puis, elle travaille à SaintDiez, dans un sanatorium. Dans une maison de retraite à Bruyère, comme directrice. Dans un hospice à Bayon, puis à celui de Mont-Saint-Martin, pour arriver en 1989 comme directrice à la maison de repos Saint-Charles à Saint-Mard et supérieure de la communauté en remplacement de Sœur Hortense. À l’époque, la maison comprenait une dizaine de religieuses. Aujourd’hui, il n’en reste plus que quatre dont Sœur Claire, Sœur Maria-Goretti, Sœur Marthe et Sœur Jean Bosco.

Sœur Marthe était une femme de cœur et de tête ayant"deux mains de fer dans des gants de velours". Elle est aussi, aux yeux de son entourage, une vraie pince-sans-rire mettant ainsi de la gaieté auprès des résidents.