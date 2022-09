Six projets de pistes cyclables en route à Arlon

– Sesselich. Après le réaménagement du Seylerhof, une liaison sécurisée vers Sesselich et Arlon à la rue de Sesselich sera réalisée. Le long de la rue Général Jourdan, une haie séparera la voirie de la bande de béton de 3 m de large. Vers Sesselich, sous le pont de l’autoroute, le trottoir sera élargi pour permettre la cohabitation des piétons et cyclistes jusqu’au carrefour avec la rue Marie Delcourt. Un chantier qui s’élève à 260006 € (52001 € à charge de la Ville).

– De la gare à l’hôpital d’Arlon. L’objectif est de se rendre depuis les quartiers de la gare et de la Semois vers l’hôpital en évitant la rue des Déportés. Le trajet se fera au départ de la rue des Thermes romains et arrivera à l’arrière du parking de Vivalia. Coût des travaux: 316750 € (63350 € à charge de la Ville).

– Entre la gare de Stockem et Heinsch le revêtement abîmé sera remplacé par une bande en béton de 3 m de large à la rue Henri Elsen. La section le long du parc photovoltaïque sera également couverte en vue d’une prochaine prolongation vers Fouches et Habay. Coût: 800995 € (237837 € à charge de la Ville).

– Entre la route de Bouillon et la gare de Stockemjusqu’au carrefour vers la route de Neufchâteau. Aménagement d’un trottoir partagé cyclo-piéton le long de la rue des Tilleuls. La section de la rue de la Barrière sera couverte par une piste cyclable bidirectionnelle pour le cycliste venant de Freylange. Un projet estimé à 784165 € (156833 € à charge de la Ville).

Un coût qui fait réagir le conseiller Olivier Waltzing (MR)."Je suis surpris de voir l’investissement prévu à l’entrée de la rue des Tilleuls. Ne pourrions-nous pas faire des économies là. La rue de la Barrière est un cul-de-sac et vous voulez y mettre des plots, encore une dépense. Je suis également surpris de voir qu’on change de côté de route de l’autre côté du village."

– Rue de Diekirch. Une piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée entre la rue de Redange et le square du Hunnebourg. L’aménagement consistera en un élargissement du trottoir pour le cyclo-piéton, le marquage d’une piste cyclable ou, sous le pont de la N4, une bande cyclable suggérée.

Un tracé qui a suscité quelques demandes de modifications parmi les élus, qui seront étudiées ultérieurement.

Romain Gaudron (Écolo + ) s’inquiète du choix final des projets qui seront réalisés."On sait que l’enveloppe de 1,2 million ne permettra pas de tout faire et la décision finale reviendra au Collège qui a la compétence pour attribuer les marchés. Est-ce qu’il y aura tout de même un passage devant le conseil une fois que vous aurez reçu les prix des marchés?"L’échevin de la Mobilité précise que le collège choisira selon la pertinence et par rapport au financement.

– Waltzing. Le chemin du Bois des Paresseux sera pourvu de béton sur une largeur de 3 mètres jusqu’à la rue Henri le Blondel. Coût: 594593 € (237837 € à charge de la Ville).

La conseillère Patty Schmit (indépendante) voudrait connaître"le nombre de vélos qui empruntent les pistes cyclables. Quand je vois le nombre de projets et les coûts que cela engendre, je voudrais savoir si une étude a été faite au sujet du nombre d’utilisateurs."Et le conseiller en Mobilité de la Ville de préciser:"A la SUL au chemin de Bonnert, en heure de pointe pendant 1 heure, on a acté une dizaine de vélos. A la route de Bouillon, c’est l’endroit où il y a le plus grand nombre de cyclistes, entre 20 et 30 ont été recensés en une heure. Ce sont là essentiellement des gens en provenance du centre pour demandeurs d’asile".

Matthieu Sainlez (Arlon 2030) est sceptique sur les trottoirs partagés cyclo-piéton et souligne que les plots de séparation sont peu appréciés par les cyclistes plus âgés par crainte de chutes.

Les points ont été votés à l’unanimité. Jean-Marie Triffaux et René Timmermans (Pour vouS) se sont abstenus pour la rue de Diekirch, estimant le projet trop peu sécurisé. Les projets retenus à l’issue des appels d’offres, devront être réalisés d’ici la fin 2024.

Sécurité aux abords de l’école Saint-Bernard

La question de la sécurité au niveau du passage pour piétons situé en face de l’école Saint-Bernard, rue de Viville, a fait l’objet d’une interpellation de la conseillère Patty Schmit (Indépendante)."Malgré la mise en place de panneaux interdisant le stationnement, des véhicules se garent devant le passage pour piétons, ce qui empêche de voir les enfants qui traversent. Ce manque de civisme a failli tourner au drame à plusieurs reprises". L’échevin de la Mobilité, qui reconnaît"un risque impressionnant pour l’avoir vu de mes propres yeux",propose de dessiner des lignes hachurées au sol et de placer des potelets pour empêcher physiquement les voitures de se garer à cet endroit. Cette solution en "zone d’évitement" sera soumise au collège avant de revenir au conseil communal.