Rénovation de la chapelle du Chenois à Saint-Vincent (Tintigny)

En 1636, la grande peste fit tant de morts en Luxembourg qu’à Saint-Vincent, on ne prenait plus la peine de les conduire à Tintigny pour les inhumer, on les enterra à l’extérieur du village, à l’orée d’un bois de chênes. Une petite madone fixée à un arbre désigna pendant deux siècles le lieu des sépultures. Bien longtemps avant la fusion des communes, la chapelle du Chenois constituait une fois par an, en mai, le point de ralliement des habitants de tous les villages de l’entité actuelle. Peu après la SecondeGuerre, s’y rassemblait jusqu’à mille personnes. Ceux de Tintigny se souviennent d’être montés jusque-là par un chemin caillouteux, poussiéreux, maintenant asphalté. On trouvera toujours, lorsque l’on passe à la chapelle, au moins une petite flamme qui brûle. Si la chapelle est accessible et si accueillante en permanence – fait très rare – on le doit à une petite équipe qui entretient affectueusement ce lieu de piété populaire, familier à des générations de pèlerins de la région. On recense avec certitude une moyenne de 6 visiteurs par jour, sans compter tous ceux qui viennent se recueillir, demander, remercier, ou simplement faire une pause dans le silence de ce lieu paisible, ouvert à tous.