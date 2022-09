Le Ward’in envahit le jardin des Franciscains à Bastogne ce samedi 3 septembre

Tout débutera avec June Road. Venant de Bruxelles, Harry Pane, compositeur britannique, et Maia Frankowski, violoniste belge, forment un duo d’indie-folk dont les titres mélodieux et envoûtants invitent au voyage, à l’évasion et aux grands espaces, rappelant des artistes comme Ben Howard, Fleet Foxes, ou Fleetwood Mac. Ensuite, c’est le producteur et multi-instrumentiste d’origine belgo-portugaise Thds qui prendra le relais sur la scène. Une musique électro parsemée de touches ethniques et acoustiques qui usera en live de la voix, la guitare, les claviers, des instruments à vent et à percussions. Découverte encore avec Lo Bailly. De son vrai nom Loïc Bailly, ce jeune Bruxellois a été énormément influencé par le hip-hop et le rap, mais aussi par le rock durant son adolescence lorsqu’il a lui-même commencé la musique. C’est comme cela qu’il a écrit et composé ses premières musiques dans un univers spoken word, électro et rock… Pour clore la soirée, place à DJ Fu qui prendra place aux platines.

Pour retrouver une grosse ambiance dans l’esprit des festivals d’antan.