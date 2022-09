Julien Lapraille et Thomas Meunier ouvriront «Le T’châr» à Bastogne

"Nous voulons proposer des choses réalistes, populaires, annonce de prime abord Julien Lapraille.Nous proposerons un concept complet avec un restaurant (60 couverts), un bar (60 places) et un rooftop (80 places en terrasse). Au niveau du restaurant, la carte proposera bien sûr de la cuisine de terroir revisitée, mais aussi de l’esprit du Monde. On veut vraiment aussi que ce soit un endroit populaire, que tout le monde puisse venir le découvrir."

Accueillir les joueurs de foot

Le cuisinier haut en couleur a trouvé un bon partenaire avec le footballeur."Avec lui, nous avons des idées farfelues,l ui parfois même plus que moi,sourit-il.On proposera des choses simples, mais qu’on n’a pas encore vu ailleurs. Et puis il y aura bien sûr un peu de show car c’est un peu ma marque de fabrique. On coupera notamment les côtes à l’os en salle. Tout sera fait maison. Par ailleurs, pas question de proposer dix sortes de sauces, mais on pourra les faire minute le cas échéant. On veut du local, du durable et de saison. Pour la terrasse, la carte annoncera des mini-tacos, des mini-burgers. Une cuisine du style street-food. Notre rêve, ce serait d’accueillir les clubs de foot après le match le dimanche soir."

Julien Lapraille n’apporte donc pas uniquement son nom, mais sera physiquement présent."Quasiment tout le temps si ce n’est au moment de mon émission de radio le samedi midi."

Les deux partenaires ont beaucoup réfléchi au nom pour leur concept. Ils se sont finalement arrêtés sur le "T’char", qui veut dire la viande en wallon, mais qui répond aussi à la proximité avec le char Sherman, sur la place Mc Auliffe."Mais on ne servira pas que de la viande", veut préciser le cuisinier qui vient de s’installer à Bastogne.

Ouvert du jeudi au dimanche

La spécificité du concept se retrouve également dans les jours d’ouverture car la cuisine ne chauffera que du jeudi au dimanche."C’est une réflexion qui a été menée en pensant aussi au personnel, pointe encore Julien Lapraille . Comme partout, dans l’horeca, il faut trouver les bonnes personnes. Et il n’est pas question de débaucher du personnel chez d’autres restaurateurs. On offrira de notre côté l’opportunité de travailler quatre jours et certaines semaines uniquement durant la journée. On espère que cela va en motiver certains à nous rejoindre." La date de l’ouverture n’est pas encore fixée.

"Mais ce ne sera pas dans quatre mois,

précise-t-il encore. On veut bien faire les choses, donc on ne va pas se précipiter."