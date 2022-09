Nos actions sont larges, mais nous visons principalement le milieu scolaire. Nous visons les derniers niveaux (5eet 6eannées) du primaire et secondaire. Nous collaborons également avec les zones de police afin de nous intégrer dans une action plus large. Par exemple, nous utilisons régulièrement la voiture-tonneau dans le cadre de collaboration avec les zones de police ou la police fédérale dans des actions orientées sur le contrôle du port de la ceinture.

Hors période scolaire, notre action touche des groupes plus particuliers tels que cyclistes, cavaliers, groupements de jeunesse, aînés ou encore réfugiés. Nous collaborons aussi fréquemment avec les communes qui mettent en place des actions visant à aider leurs jeunes à décrocher leur permis de conduire sans jamais nous substituer à une auto-école.

Votre champ d’action principal : les écoles. Pourquoi?

L’intérêt est double: au plus tôt les bonnes pratiques sont assimilées, au mieux elles seront ancrées; d’autre part, en visant les écoles, nous parvenons à rencontrer un public plus densément concentré que si nous devions intervenir dans le monde adulte.

Mais nous ne sommes qu’un des nombreux services qui fait de la prévention: la Police, la Région, l’Agence wallonne pour la sécurité routière, le Conseil supérieur wallon de la sécurité routière (et tous les secteurs qui y sont représentés) et diverses ASBL s’inscrivent également dans cette approche, avec des techniques et des publics diversifiés.

Comment sensibilisez-vous les jeunes?

Nous avons développé plusieurs modules de cours mêlant pratique et théorie. Pour le niveau primaire, nous disposons d’un module "Déplacement piétons" ainsi que d’un module axé sur le code de la route et les bonnes pratiques pour jeunes cyclistes.

Pour le niveau secondaire, nous avons développé les modules «Conduite sous influence», «Conduite défensive préventive» et «Test de perception du risque». Ces modules peuvent être agrémentés d’un parcours alco-vision et d’un passage sur simulateur de conduite. Nous disposons également d’une «voiture-tonneau».

Les jeunes vous semblent réceptifs à ces journées de sensibilisation?

Je peux vous garantir que les jeunes que nous rencontrons toute l’année sont particulièrement réceptifs. Nos interventions sont un moment d’échange lors duquel leur intérêt ne fait aucun doute. Il est déjà arrivé que l’un ou l’autre souhaite se démarquer du groupe mais il est alors rapidement recadré par ses pairs. Leurs discours dénotent leur intérêt pour le sujet au-delà de la durée de notre intervention.

La prévention routière a fortement évolué au fil du temps?

Oui, mais les bases sont restées les mêmes: les comportements à risque, accidentogènes ainsi que les conséquences des comportements aggravants (non-port de la ceinture…).

L’évolution la plus notable est l’abord de la thématique: le côté moralisateur a laissé place à une conscientisation. Convaincre du danger et de ses conséquences apparaît plus fructueux que générer la crainte d’un contrôle ou d’une sanction.

Il faut aussi veiller à coller à la réalité: les écrans au volant, les boissons énergisantes… Ce genre de thèmes doit être abordé aujourd’hui, car ce sont de vrais problèmes qui n’étaient pas là avant.