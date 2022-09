Climat tendu à Habay sur les politiques énergétiques

Plusieurs points de l’ordre du jour ont été consacrés à des problèmes d’énergie, sujet particulièrement porteur par les temps qui courent. Le conseil a écouté le premier bilan de Mme Daymi Hernandez, nouvelle "Madame Énergie" de la commune. Elle a commenté les dossiers subsidiés qui ont abouti, ceux dont les subsides n’ont pas été accordés comme celui de l’école d’Habay-la-Vieille et ceux qui ont été abandonnés par le collège, vu les investissements trop importants qu’ils réclament.

Dans la foulée, le vote du règlement sur l’attribution de primes aux ménages moins favorisés pour l’investissement des systèmes d’énergie renouvelable dans les logements, a valu une passe d’arme mi-politique, mi-polémique, entre le collège et le groupe d’opposition Vouloir et sa cheffe de file Nathalie Montfort. Cette dernière a reproché au collège le projet dans son ensemble, de ne pas avoir envisagé d’inclure le chauffage au bois et aux pellets dans les projets subventionnables, de ne pas relier la prime à celles octroyées par la Région wallonne, ce qui aurait eu l’avantage de simplifier le suivi des dossiers.

Passe d’armes entre Nathalie Montfort et Fabrice Jacques

Lors d’une passe d’armes avec Fabrice Jacques, l’échevin à l’Énergie, Nathalie Montfort a mis au pilori des réunions de concertation où les propositions de l’opposition ne sont jamais prises en compte."Cela ne sert à rien de venir y perdre son temps,fulmine-t-elle.Je suis contre votre projet, mon groupe votera contre."De son côté, le chef du groupe Écolo, Marc Antoine, a regretté que les projets d’isolation ne soient pas inclus pour obtenir ces primes. Conciliant, le bourgmestre a promis que ce serait largement envisagé dans la prochaine version. La polémique a suivi quand le groupe Vouloir a reproché au conseil de systématiquement désigner Idélux (et sa facturation à 176 € de l’heure) pour préparer ses dossiers, alors qu’un appel d’offres vers d’autres consultants permettrait de réaliser des économies substantielles. Le conseiller du groupe d’opposition, Jean-Marc Devillet a été plus loin en reprochant au collège de commencer à consulter Idélux avant que l’accord formel du conseil n’ait été donné.