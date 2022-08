Virton : René Etienne, 89 ans, véritable passionné de vidéo

Plus de 15 caméras

Dans chaque tiroir se trouvent des souvenirs. René conserve, depuis des décennies, des images de ses aventures personnelles, sur terre ou sous l’eau, sur différents supports. « Je possède 4 ou 5 caméras sous-marines et probablement plus d’une dizaine de caméras de télévision ou de cinéma. J’ai tout gardé. Au fur et à mesure des années, j’ai fait évoluer mon matériel et les supports sur lesquels j’enregistre mes images », ajoute-t-il. Du Super 8 en passant par le 8 mm, le VHS ou le Betacam ; René ne manque pas de diversité dans les formats. Il possède encore des appareils capables de lire ces bobines et cassettes. « Je n’ai jamais voulu être professionnel, c’est un hobby. Je ne veux pas marcher sur le terrain des pros. On me demande souvent pour filmer des mariages ou des communions, mais je refuse. Je veux que cela reste une passion non-lucrative », assure-t-il.

« Je veux rester amateur »

Et pourtant, avec le matériel qu’il possède, il aurait parfaitement pu proposer ses services à des médias professionnels. Et pour acheter son matériel ? Hors de question d’aller sur internet ! »J’ai un fournisseur, depuis 15 ans, qui se trouve à Anvers. J’y vais très régulièrement, c’est là que j’achète tout. Quand j’ai un souci, je vais les voir. Ils sont très aimables. Même si c’est loin, cela ne me dérange pas », explique-t-il. Aussi surprenant que cela puisse paraître, René Etienne n’a jamais pris de cours de photo ou de vidéo. Il a tout appris lui-même. « Je suis curieux de nature, j’ai toujours aimé découvrir des choses nouvelles. Je partage aussi mes connaissances dans le club Planète Multimédia à Saint-Mard. C’est très enrichissant », admet-il.

Monter avec des logiciels professionnels

Dans son grenier, à côté de tous ses accessoires qui débordent des étagères, se trouve un véritable banc de montage professionnel avec un écran mesurant plus d’un mètre de longueur. Pour monter les petits films qu’il tourne pour son plaisir, principalement à Virton et en Gaume, René a ses préférences en matière de logiciels. « J’ai déjà monté sur Adobe Première Pro, mais je trouve cela compliqué. Là, pour le moment, j’utilise Da Vinci. C’est génial, j’ai tout sous la main et c’est bien moins cher. Avec Adobe, je payais presque 1400 euros d’abonnement par an », nous confie-t-il. Il faut dire qu’Adobe Première Pro, c’est le logiciel plébiscité par les professionnels de la télévision et du cinéma. René le reconnaît, tout ceci représente un certain budget. « Je suis incapable de chiffrer ce que j’ai dépensé durant ma vie pour la vidéo, mais c’est un montant colossal », murmure-t-il.

Bientôt un musée ?

Après presque 70 années passées à photographier et filmer sa région, René sent bien qu’il approche tout doucement de l’écran de fin. Son dernier rêve ? Ouvrir un musée ! « Tout ce matériel, j’aimerais le mettre en valeur. Idéalement ici, à Virton. J’ai énormément de matériel et je ne veux pas que cela parte à la poubelle ou entre de mauvaises mains. Je veux qu’on utilise ce matériel, non pas dans un but lucratif, mais comme je l’ai toujours fait. C’est-à-dire par passion », termine-t-il. Aujourd’hui, René vit toujours à 200%. Il nous confie même qu’il manque de temps ! Ses vidéos, il les conserve sur des disques durs et les poste en ligne sur YouTube par pur plaisir.