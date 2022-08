Six ans d’immersion en anglais à l’école communale de Mageret

L’école de Mageret peut donc compter sur une institutrice "native speaker" et trois autres enseignantes qui parlent couramment l’anglais."Nous faisons des entretiens pour décrocher les perles rares et les institutrices qui nous rejoignent ne manquent pas d’enrichir constamment leurs connaissances."

Les premiers bambins ont donc débuté leur formation en immersion en septembre 2016; ils présenteront donc bientôt le CEB. Ce qui permettra d’avoir une véritable évaluation de ce genre de formation."Le cursus des six années de primaires permettent de combler des lacunes qui pourraient apparaître en début de cycle comme les élèves doivent aussi se faire à la langue anglaise", précise la directrice Sandrina Thonus.

Et les parents sont convaincus de l’intérêt pour cet enseignement en immersion."Nous avons encore 22 élèves en 3ematernelle lors de cette rentrée. Et on a des listes d’attente. Il n’y a pas de priorité; ce sont les premiers inscrits qui sont repris. Dans l’école, nous avons 122 élèves en immersion à présent."

Un tel succès donnerait-il l’envie à la commune de poursuivre avec l’ouverture d’autres écoles en immersion? "On préfère une école qui fonctionne bien", tempère l’échevin Collignon.