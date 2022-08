Qui l’aurait cru? Un docu-fiction de Francis Hemmen

Le Ciné Patria accueillera le 9 septembre à 20 h 30 une séance exceptionnelle et unique, le long-métrage Qui l’aurait cru ? du Gaumais Francis Hemmen. Après avoir entendu en 2019 l’invitation d’André Cadet faite aux amateurs de réaliser un court-métrage sur Virton et sa région dans le cadre d’un concours, Francis Hemmen s’est mis à chercher des images insolites pour réaliser un montage de quelques minutes. Passionné de vidéo et de plateaux de tournage, ce dernier a rassemblé des heures d’images prises lors de ses balades. Il a finalement conçu un docu-fiction d’1 h 20 avec un scénario émouvant et réaliste porté par deux acteurs gaumais, Marie-Claire Burton et José Lambert. Le public pourra découvrir ce long-métrage en présence du réalisateur et des coméd . iens. La recette de la séance sera versée au Télévie. S.D.