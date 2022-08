Le centre sportif bientôt en régie autonome

Le centre sportif de Jamoigne est un outil qui tourne et qui tourne bien. Fort de ce constat, le conseil a décidé de le mettre en régie communale autonome (RCA)."Pour faire simple, la Commune met les moyens à disposition et ce sera aux différentes structures mises en place à gérer au mieux,explique le bourgmestre Sébastian Pirlot.De plus, le fait de mettre cette régie autonome en place va générer des avantages pour notre commune: on pourra récupérer la TVA et on profitera d’une intervention pour le paiement du personnel de 46000 € et une subvention annuelle de 71000 €. À partir de 2023, ça nous fera un gain annuel de l’ordre de 120000 € par an."