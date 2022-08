La pédagogie hors des murs, depuis trois ans à Lacuisine

Mercredi au camp de base

Avec la pédagogie du dehors il y a l’une ou l’autre petites contraintes supplémentaires pour préparer la rentrée.

"La 1erest de s’assurer la motivation et de la solidarité au projet de tous les intervenants dès le 1erjour, qu’ils soient déjà dans le mouvement ou qu’ils l’intègrent à la rentrée. Ensuite il faut s’assurer que notre camp de base, là où l’on va le plus souvent le mercredi, soit toujours en état et si besoin y faire quelques petits travaux d’entretien. Et pour ça pas question de traîner parce que les parents comptent bien que nous sortions déjà ce mercredi. On sait que ça ira même avec les nouveaux parce que les petits rituels sont bien assimilés par les enfants qui ont déjà fonctionné avec cette pédagogie. La rentrée se prépare également pendant les vacances avec pas mal d’investissement des enseignants dans la recherche de nouvelles activités, de nouveaux sujets."

Une pédagogie qui booste la concentration et le bien vivre ensemble

Même si les moyens pour y parvenir sont parfois moins conventionnels, les compétences à acquérir restent les mêmes que pour une pédagogie plus traditionnelle. Cependant avec cette pédagogie du dehors Nathalie Guillaume et ses enseignantes ont pu constater d’autres apports loin d’être négligeables.

"On sait maintenant, après trois ans de fonctionnement, que le lendemain des cours organisés dehors, la concentration des enfants est meilleure. De plus, de manière plus générale on a fait le constat indéniable d’une meilleure entente entre les enfants, d’un meilleur esprit d’entraide, de meilleurs réflexes environnementaux, bref d’un meilleur esprit général. Et ça, c’est grâce non seulement à cette autre pédagogie mais aussi grâce à des enseignants, des enfants et des parents qui y croient."