Série: pédagogies alternatives (1/5) | L’école des Lilas, l’école des chefs-d’œuvre

Coup de com' ou véritable révolution dans la pédagogie? Le directeur a l’honnêteté de saluer la demande de sa base: " Cela est parti de deux enseignantes qui voyaient que cela ne marchait plus de façon traditionnelle et avaient envie de faire autrement. L’élève n’est plus en compétition avec son voisin. Même si l’enfant est en difficulté scolaire, il y a toujours quelque chose de positif. On tire le maximum de chacun. C’est une révolution dans l’école."

Arlon après Attert

Pour Vincent Magnus, bourgmestre, cela faisait partie du pacte de majorité. Il faut dire que pour certains, Arlon aurait raté le coche il y a quelques années quand le projet Enova est né sur Attert.

Depuis, il se dit que la ville voulait absolument un projet d’école différente. Par une diversité de projets pédagogiques comme l’immersion, la Ville semble avoir compris que chaque enfant doit trouver "sa bonne" école.

Retour d’ascenseur du directeur qui a salué l’aide de la commune: " Depuis un an, on a à peu près tout ce que l’on veut, on est bien aidé par la ville d’Arlon et, heureusement. Ce projet demande pas mal d’investissement financier et humain". Pas question de compter ses heures de coordination.

Fierté pour l’échevine Carine Lecomte: " Cette finalité conduit chaque élève de P6 à présenter un travail fouillé en maîtrisant de nombreuses compétences transversales. Une pédagogie qui met en place, dès la maternelle, un statut d’expert. Un projet qui favorise la considération et l’estime de soi. Si on apprend pour soi-même, on apprend surtout pour partager ses découvertes. C’est une pédagogie qui vise l’excellence."

À souligner que cette école qui a connu un incendie il y a quelques années vit aussi dans un quartier populaire. Parmi les défis: mixer la population.

Viendra-t-on de Waltzing ou Bonnert aux Lilas? N’y retrouvera-t-on pas une majorité d’enfants en difficultés?

L’enthousiasme en cette journée où l’on a coupé le ruban avait le mérite de saluer un renouveau et une nouvelle initiative de pédagogie alternative sur Arlon.