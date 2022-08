Série : pédagogies alternatives (1/5) | À l’Institut Saint-Joseph de La Roche, la méthode CAP et Harry Potter envahissent les couloirs !

Elle s’explique sans doute aussi par les changements stratégiques opérés dès 2019, avec l’aménagement du dispositif P45/P90 (période de 45 ou 90 minutes) qui permet de dégager chaque jour 45 minutes, pour de la remédiation ou à des activités ludiques, sportives ou encore artistiques, animées par des profs ou les élèves eux-mêmes.

Plus récemment un tournant fut encore amorcé avec l’ouverture de la classe CAP (Collaboration, Action et Participation). Une classe à pédagogie différenciée pour répondre aux attentes de nombreux parents à la recherche de quelque chose de différent, d’un enseignement plus adapté à leurs enfants.

C’est sûr, on a le sens de l’écoute!

Trois ans plus tard, la classe CAP a toujours le vent en poupe, existe aussi en version 2eet 3esecondaires et pour cette rentrée 2022, l’école joue la carte de la magie, avec Harry Potter.

Ce matin du 29 août, les élèves avaient donc embarqué au quai 9 3/4 pour rejoindre leur école, les locaux avaient pris des allures de Poudlard et les profs se prenaient pour Dumbledore ou MacGonagall. Élèves et parents, moldus ou pas, étaient accueillis pour une matinée de présentation du projet pédagogique, de l’équipe et des locaux.

L’année s’annonce déjà riche en projets (notez déjà bientôt un marché d’Halloween), souvent pluridisciplinaires! Des projets qui serviront à stimuler l’autonomie des élèves, à les aider à trouver du sens et à les rendre acteurs et actifs de leur scolarité en collaborant à des projets pratiques