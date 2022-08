Nid de guêpes : n’appelez les pompiers qu’en cas d’urgence !

La plupart des appels ne sont pas urgents

Pourtant, la grande majorité des appels ne sont pas urgents. Nids vides, anciens, au fond d’un jardin, isolé dans un toit… La présence des pompiers n’est nécessaire que dans de rares cas."Nous avons une liste de situations urgentes et de facteurs aggravants où nous intervenons: une école, un chantier de toiture, présence d’enfants ou de personnes à risque… Évidemment si cela nécessite une intervention urgente, nous sommes là. Mais si cela peut attendre sans danger, il faut faire appel à une société."

La zone de secours Luxembourg a mis en place un formulaire en ligne pour que tout citoyen puisse demander une intervention des pompiers."Si ce n’est pas urgent, nous les redirigeons vers le privé. Il faut être pédagogue, expliquer pourquoi nous n’intervenons pas, aiguiller au mieux."

Concurrence au privé

D’autant plus que les entreprises privées spécialisées en destruction de nids de guêpes se sont fortement développées et font aujourd’hui légion."C’est aussi un peu leur faire une concurrence inutile et déloyale, car c’est leur prendre du travail que nous n’avons ni le temps ni la fonction première de faire. Évidemment, notre rôle est de protéger et secourir les citoyens et si c’est urgent, nous intervenons. Mais ce temps demandé pour des nids de guêpes est conséquent et nous empêche d’être sur d’autres missions qui sont, elles, urgentes."

Le citoyen a donc tout à gagner d’appeler une société, et son portefeuille aussi: une intervention des pompiers coûte 100 € minimum, alors qu’un privé demandera généralement autour de 50 €. "C’est donc dans l’intérêt des citoyens, des entreprises et des pompiers", conclut le commandant Thiry.

Formulaire de demande des pompiers: https://mission-nonurgente-esave.zslux.be/