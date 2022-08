À l’initiative de 5 communes de cette vallée, c’est-à-dire Attert pour la Belgique, Beckerich, Ell, Préizerdaul et Redange pour le grand-duché de Luxembourg, ce festival veut amener dans les villages des concerts de haute qualité et faire connaître son patrimoine bâti et naturel.

En ouverture la Grèce et ses chants de révolte et de liberté! ce sera le samedi 3 septembre 2022 à 20h en l’église de Tontelange (Attert – B).

Marcel Nickers, Sylvie Hubert et Nathalie Druart qui portent à bout de bras ce festival depuis plus de deux décennies précisent: " Le projet de ce concert est né l’an dernier lors de la réception en petit comité, Covid oblige, après le concert donné par, entre autres, Marc Grauwels. Très vite, un programme tout à fait inédit se met en place autour de la musique grecque. Ainsi vous pourrez retrouver Marc Grauwels à la flûte ainsi que Joëlle Strauss aussi présente l’an dernier au chant et au violon. Qui dit musique grecque, dit musiciens grecs! Marc a invité Kostas Thomaidis au chant et Takis Farazis au piano.Nous aurons au programme, des œuvres du regretté Mikis Theodorakis, de Manos Hadjidakis, de Yannis Markopoulos, de Thanos Mikroutsikos; de Stavros Xarhakos, de Vasilis Tsisanis, de Markos Vamvakaris. Ce sera un voyage dans le berceau de la civilisation occidentale."

Côté pratique: l’église de Tontelange est accessible, mais il n’y a que quelques places de parking près de l’église qui est dans une voie sans issue. Pas de toilette adaptée à proximité. Réservation à l’avance préférable pour s’assurer qu’il reste des places accessibles.

Renseignements complémentaires et réservations: 063 22 78 55 – muisque.vallée@attert.be