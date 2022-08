La vie villageoise à Heinstert se raconte sur un demi-siècle !

Sylvie Hubert, membre de l’équipe rédactionnelle d’un nouveau livre qui va bientôt sortir de presse, précise:"Les activités du samedi, les camps de vacances, le labo photo, les concours de carte, les apéros après la messe dominicale, les cours de guitare, les rencontres du jeudi, les courses de cuistax, la marche du 1er mai (Maikranz), le ciné-club, les expositions, la vente des cartes de membres, les Saint-Nicolas, les grands feux, les jeux intervillages, le judo, les kermesses, les matchs de foot, les "rénos", les soirées du Nouvel An, les week-ends médiévaux, les pièces de théâtre, les soirées de variétés, les cours d’œnologie, les concerts, la pétanque, les excursions…"

Chacun a ses propres souvenirs!

Un village très vivant

L’objet social de leur ASBL n’a pas changé: " L’animation culturelle et sportive du village d’Heinstert, l’agrément de ses membres et des villageois par l’organisation de manifestations d’ordre récréatif, sportif et culturel; le développement de l’esprit de camaraderie, de solidarité et de compréhension entre tous ses membres et sympathisants. L’activité de l’association s’exerce en dehors de toute préoccupation d’ordre religieux, philosophique ou politique." Pour ce cinquantième anniversaire, un comité de rédaction a œuvré avec minutie à fouiller les greniers, les archives et les souvenirs pour éditer un livre d’une petite centaine de pages retraçant cette histoire.

Il a été conçu sous forme d’un reportage photos, agrémenté d’explications et de quelques anecdotes. En parallèle, une exposition sur une partie de ces archives sera organisée lors de la ducasse villageoise à la mi-septembre.

C’est le samedi 17 septembre à 18h qu’aura lieu dans la salle du Tilleul l’inauguration de l’exposition sur les 50 ans et la présentation officielle du livre.

Le livre sera mis en vente au prix de 25 € lors de cette exposition et par après. Les précommandes peuvent se faire par mail: tilleul.asbl@yahoo.fr