A noville, première rentrée d'une institutrice âgée de 50 ans !

Elle décide alors de reprendre le chemin de l’école, mais comme étudiante pour un cursus de trois ans à l’école normale."Les personnes autour de moi ont vu que je n’étais pas bien et m’ont poussé à suivre cette formation car c’était une véritable vocation pour moi d’être institutrice. On m’avait dissuadé de me porter dans cette voie quand j’étais jeune car j’étais "multi-dys". Je n’étais pas devenue prof de religion par foi, mais pour susciter le débat, des questionnements, de la philosophie. Dans un sens, j’étais déjà un peu en décalage. Reprendre le chemin des études à cinquante ans, ce n’était pas évident, mais j’en suis finalement très heureuse."

Il fallait en tout cas oser se lancer dans une nouvelle carrière avec un demi-siècle au compteur."Je savais que c’était un métier en pénurie, se rassure-t-elle.Et j’ai rapidement eu un intérim. Avoir mon âge entraîne bien sûr des limites au niveau physique, mais j’ai aussi de l’expérience dans une classe. C’est un plus."

Avec ses antécédents de "dys", Mme de Lamotte a directement compris qu’elle voulait proposer une "pédagogie alternative". Et l’école communale de Noville voulait travailler dans cette philosophie."On veut sortir du frontal, On cherche à rendre l’élève acteur de son apprentissage en lui proposant différents outils. L’instituteur est alors à côté de l’élève."précise-t-elle.

Elle a également voulu transformer ses troubles d’apprentissage en atout."C’est un avantage parce que je peux percevoir ce qui se passe dans la tête des enfants. C’est très enrichissant de faire de son trouble un avantage."

Mme de Lamotte se retrouve donc comme un poisson dans l’eau chez les "Leus" de Noville."J’avais commencé ma carrière en donnant cours dans une seule école à temps plein et j’y avais mangé mon pain blanc avant que ce pain devienne bien noir par la suite. Je peux à nouveau déguster le pain blanc dans ce projet."

Et les bambins ont déjà adopté leur nouvelle instit."On fait des choses amusantes et on apprend plein de choses en faisant des jeux", lance une des jeunes élèves. La motivation peut donc rejaillir même quand on entame la dernière partie de son parcours professionnel.