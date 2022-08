À Arlon, Pré-en-Bulles s’équipe de Tiny houses

D’où l’idée, née durant la première année de Covid, d’installer une tiny house qui permettra une transition en douceur vers l’autonomie du jeune adulte."Il pourra vivre de manière semi-autonome dans sa tiny. On ne sera pas là pour le surveiller le matin et voir à quelle heure il se lève. Mais il pourra toujours venir chez nous en cas de besoin. Et de notre côté nous veillerons à ce que tout se déroule bien pour lui."

Une solution qui permettra également à l’occupant de la tiny de ne pas se retrouver seul du jour au lendemain, alors qu’il a vécu parfois plusieurs années au sein de Pré-en-Bulles."Nous sommes particulièrement attentifs à cet aspect. C’est souvent ce qui effraie nos résidents. Et ce qui est le plus difficile à vivre pour certains", insiste le directeur.

Au fond du jardin

La maisonnette sera installée à quelques mètres à peine de Pré-en-Bulles, au fond du jardin, sur un espace actuellement bétonné qui sera totalement réaménagé pour accueillir la tiny house d’une superficie de 30 m2."C’est une tiny house pour une personne. Elle se compose d’un salon, salle à manger, kitchenette, un coin sanitaire et un coin couchage. Avec une petite terrasse sur le côté. On aménagera également une haie de chaque côté de l’habitation pour rendre l’espace agréable."

La tiny sera construite sur-mesure à partir d’anciens conteneurs, par une société spécialisée de Vaux-sur-Sûre. Une solution choisie pour sa rapidité d’exécution. Il faudra ensuite l’équiper en eau, évacuation des eaux usées, électricité au départ du bâtiment de Pré-en-Bulles.

Un projet accepté et financé par le CPAS d’Arlon dont dépend Pré-en-Bulles, avec aussi les subsides d’associations locales, de la Fondation roi Baudouinvia un appel à projets d’abord refusé puis accepté via une autre enveloppe. Pour le conteneur, il faut compter près de 40000 € sans les aménagements extérieurs. Un prix qui risque d’augmenter au moment de la concrétisation du projet, en fonction du coût des matières premières. Mais qui ne devrait pas dépasser le montant des aides obtenues. Le début des travaux est espéré pour le second semestre de cette année.

Une seconde tiny sera construite sur place

Une seconde tiny house sera ensuite installée à côté de la première, à l’automne 2023. D’une capacité de 20 m2elle sera plus petite mais permettra d’accueillir un second résident de Pré-en-Bulles. Avec cette particularité d’être construite directement sur place, par l’ASBL arlonaise La Toupie. "C’est une façon pour nous d’intégrer les enfants dans la construction de cette seconde tiny. De vivre au rythme de l’évolution du chantier", relève Vincent Louis.

L’ASBL espère pouvoir compter à nouveau sur l’aide de ses généreux donateurs, en plus du soutien du CPAS arlonais.