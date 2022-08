Le festival Les Caravanes des artistes de Wathermal a attiré la foule !

Poiur toutes et tous

Le programme était alléchant avec des artistes comme BJ Scott et Alec, gagnant de The Voice cette année, Bruno Coppens, Martin Charlier, Marc Pinilla de Suarez, "le marchand de fable" Le magicien Mandrake ou encore les spectacles WaldisNerds ou les lettres de mon moulin. Il y en a eu pour tous et pour tous les goûts. Un des vœux d’ailleurs des organisateurs:"Nous voulions que l’événement soit accessible pour tous. Accessible sur le plan financier, ce qui a été le cas avec la gratuité mais également sur le plan des spectacles. Il y en a eu pour les petits, pour les adultes. Ces objectifs ont été rencontrés"ajoute l’échevine. Force est de constater que de nombreuses familles s’étaient déplacées et qu’une réelle proximité était possible avec les artistes, chose souvent rare dans ce type d’événement.

Une seconde édition?

S’il n’y avait qu’un seul bémol à épingler, c’est celui lié à l’attente, parfois très longue, pour se ravitailler aux food-trucks. Sur ce point, Marine Winand comprend et explique:"Samedi, vers 23 heures, à quelques heures du lancement de la manifestation, deux food-trucks nous ont signalé qu’ils ne pouvaient venir."Une question est aujourd’hui sur toutes les lèvres: l’expérience sera-t-elle renouvelée? La mandataire ne veut pas s’avancer:"Face à ce succès, on a envie de directement répondre positivement. Mais une telle manifestation a un coût. Il faut débriefer la journée avant de prévoir une autre édition."Le public, lui, est demandeur. Le village de Wathermal, lui, a retrouvé son calme.

«Regardez le public présent!»

L’événement de ce dimanche à Wathermal (Gouvy) était mis sur pied grâce à un partenariat entre la commune et l’ASBL "Les caravanes des artistes." Une ASBL où Cédric Monnoye et Roland Jamin ont lancé ce concept.

Ce dernier explique:"Lors du déconfinement pour la culture, nous pouvions jouer en extérieur et devant un public restreint. Plusieurs caravanes thématiques ont été préparées: une caravane rire, un jazz, une chanson,.. Elles sont cinq qui tournent aujourd’hui un peu partout. Nous voulions permettre au public de pouvoir assister à des spectacles et aux artistes, qui ont souffert lors de la crise sanitaire, de pouvoir jouer."L’ASBL propose le concept aux communes.

Les premiers contacts avec Gouvy datent de 2020. En août de cette année-là, en effet, la caravane du rire était au château de Gouvy avec l’humoriste Freddy Tougaux.

"La collaboration s’est poursuivie et la volonté de la commune était de mettre sur pied un festival dans un des villages de l’entité. Le choix s’est porté sur Wathermal. C’était pour nous une première avec la présence de trois caravanes. Celle du rire, de la chanson et des comédiens"explique encore Roland Jamin.

Et lorsque vous lui demandez quel est son sentiment pour cette première, il vous dit, sourire aux lèvres:"Regardez le public présent!"la meilleure des cartes de visite sans doute.