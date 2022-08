Impressionnant éboulement dans un tunnel ferroviaire au Grand-Duché de Luxembourg

"Les ouvriers travaillaient sur la voûte lorsqu’ils ont aperçu de petits éboulements. Immédiatement, des mesures d’évacuations ont été mises en place", a précisé Tom Ewert, le responsable communication externe et digitale des CFL. Quelques instants plus tard, cette même voûte s’effondrait sur une longueur de 4 mètres, obstruant le tunnel. L’incident n’a fait aucun blessé.

La compagnie ferroviaire a affirmé que"des sondages géologiques et des ancrages visant à garantir la stabilité de la roche environnante ont été

effectués en amont des travaux".

Ces derniers n’avaient pas détecté de problème. Rapidement, des études ont été lancées"pour déterminer les raisons derrière cet incident et des analyses sont effectuées pour permettre la poursuite des travaux".

La ligne 10 est concernée, comme une grande partie du réseau CFL, par des travaux de maintenance durant l’été. Elle permet de joindre le nord du Grand-Duché et Gouvy depuis Ettelbruck.

Cet éboulement aura forcément un impact sur le trafic. " Le trafic va être perturbé, c’est certain. Nous sommes en train de réfléchir à un roulement concernant du matériel et du personnel. Il est compliqué, un dimanche soir, de joindre les gens. Nous en saurons plus au début de la semaine prochaine", a expliqué Tom Ewert.