La chanson (pas terrible) jouait avec le motminiqui était alors à la mode. On minimisait des tas de choses… On minimisa, entre autres, la jupe. Et c’est cette minimisation-là qui fit surtout beaucoup de bruit.

Tant et si bien que la mini tout court, dans le discours de l’époque, c’était la minijupe.

Tout ça pour dire que la vie va, les temps changent et certaines périodes se retrouvent marquées par une caractéristique. Puis une autre.

Des caractéristiques non voulues parfois. Malheureuses même.

Depuis trois ou quatre ans, on dirait que c’est le produit canadien qui s’impose, qui se retrouve dans l’actualité, dans le discours ambiant.

Avec la peste porcine africaine, qui a nécessité la mise en place rapide de mesures prophylactiques, on a déroulé dans le paysage des kilomètres de clôture avec, par endroits, des passages canadiens.

Le dispositif, relativement simple et très efficace, contient les animaux dans l’espace fermé en misant sur leur peur du vide tout en permettant une circulation libre aux piétons et aux véhicules. Il évite, par le fait même, la pose d’une barrière avec tous ses embarras.

"Le passage canadien révolutionne votre quotidien", dit un fabricant vendeur de passages canadiens qui – on le voit – croit très fort en sa marchandise.

Et cet été, l’autre produit canadien qui a beaucoup fait parler de lui, c’est… le canadair. Un avion spécialement conçu pour combattre les incendies de forêts.

Canadairest d’abord le nom d’entreprise d’un constructeur aéronautique canadien, mais son modèle de bombardier d’eau s’est tellement bien imposé que, par antonomase, la marqueCanadaira fini par nommer ce type d’avion et devenir un nom commun.

Le canadair est une prouesse technique: il répond à des contraintes pratiques et physiques très fortes.

Comme la minijupe, il date des années 60, mais il n’a jamais été autant à la mode et… il est manifestement promis à un bel avenir.