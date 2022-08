Carlsbourg : la section horticole est en danger

L’horticulture, un vrai métier

"La disparition de l’horticulture à Carlsbourg aurait bien évidemment d’importantes conséquences sur plusieurs domainessouligne Renaud Keymeulen, le nouveau directeur.Ily aurait forcément des pertes d’emplois. Retrouver une place autre part pour ces professionnels serait compliqué. L’internat serait également mis en danger".Mais pourquoi cette option n’attire donc plus les jeunes?"Beaucoup pensent que le métier est accessible à tous et sans formationpoursuit le directeur . Certains ont une vision simpliste du métier".Dans l’horticulture, Il y a du boulot à pourvoir et les débouchés sont nombreux."Le profil idéal? Des jeunes qui ont besoin de bouger et qui aiment le grand airsouligne le chef de l’option . L’horticulture amène de l’action et l’utilisation de nombreuses machines. Il faut du courage et fournir un certain effort mais le métier est valorisant. Il incite au travail bien fait".

L’internat pour attirer les étudiants

Mais voilà, la situation géographique de l’école ne plaide pas non plus en sa faveur. Très peu desservie par les bus, elle n’est donc pas le premier choix pour les étudiants. Mais l’internat est peut-être là pour résoudre le problème."Un endroit où il fait bon vivre avec des salles d’étude, de musculation, des espaces verts…précise le directeur . Ce n’est pas uniquement un endroit où le jeune rejoint sa chambre. Carlsbourg est loin de tout mais offre de nombreux avantages avec son cadre riche et unique".

Le nouveau directeur est tombé sous le charme de Carlsbourg