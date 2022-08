Pour la première fois depuis sa naissance, Dany Gourmet va donc quitter son école. Un établissement qu’il connaît par cœur puisque c’est là qu’il y a vu le jour. Marcel, son père instituteur, y occupait un logement de fonction. En 1981, Dany Gourmet entame sa carrière d’instituteur dans la même école puis en devient directeur dès l’année 1995. Il s’occupera également de la direction des écoles de Villance et d’Anloy. De nouvelles responsabilités qu’il exercera à mi-temps, étant encore partiellement titulaire d’une classe. C’est en 2010 qu’il devient directeur à temps complet. Motivé par le travail, il a toujours gardé le contact avec les classes d’élèves en multipliant les remplacements dans les classes.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du métier d’enseignant?

Le métier a fortement évolué durant toutes ces années. Les nouvelles technologies sont venues faciliter le boulot des enseignants. J’ai commencé à l’ancienne, sans les photocopieuses et les ordinateurs. Au début de ma carrière, l’instituteur donnait les leçons, le sport ou encore la religion.

Les apprentissages ont également évolué?

À mes débuts, le programme était très précis, clair et strict. Au fil des années, il s’est avéré plus complexe avec notamment le socle de compétences. Depuis un petit temps, la tendance s’inverse et on en revient à un programme plus clair avec les attendus pour chaque année.

Et le pacte d’excellence, une bonne chose?

Il y a du bon mais encore faut-il en avoir les moyens. Selon moi, les politiciens veulent aller trop vite. Les enseignants doivent gérer l’après-Covid mais aussi mettre des choses en route pour le tronc commun. C’est trop d’éléments en même temps et on ne s’y retrouve pas.

Comme pour la profession de directeur?

C’est la folie et on ne compte pas ses heures. On demande de plus en plus de choses sans moyens supplémentaires. Entre les différentes circulaires, les enfants, les parents ou encore le Covid et le remplacement dans les classes, ça fait beaucoup. Les burn-out et changement d’orientation sont fréquents dans les directions d’école.

Et l’évolution des enfants, comment la percevez-vous?

Il y a 30 ans, tous les enfants disaient bonjour ce qui n’est plus le cas actuellement. Je constate également d’importants problèmes de concentration. De nos jours, il faut sans cesse répéter les mêmes choses. La cause? Sans doute la multiplication des écrans dès le plus jeune âge. La vie de maintenant est également différente. Avant, l’enfant avait le temps de se défouler après sa journée d’école ce qui n’est plus toujours le cas actuellement. Je constate également que la créativité est en baisse au fil des années primaires.

Leur comportement a également changé?

Les disputes ont toujours fait partie des cours d’école. Mais à présent, on constate plus des problèmes de harcèlement. Cela se fait de manière sournoise et la période Covid n’a pas arrangé les choses.

Beaucoup d’enseignants se plaignent également de la place prise par les parents.

C’est sûr que les parents sont beaucoup plus présents à l’école. De nos jours, les punitions sont facilement contestées par ces derniers. Mais ici à Ochamps, je n’ai guère été confronté à ce problème durant ma carrière.

Qu’est-ce qui caractérise une école rurale comme celle d’Ochamps?

Le côté convivial où tout le monde se connaît par son prénom. Les enfants se retrouvent dans les activités du village ce qui conforte les liens. Puis écologiquement, c’est plus propre de venir à l’école à pied ou à vélo. Et disposer de la proximité du pouvoir organisateur (commune) est un réel atout pour le corps enseignant.

Comment expliquer la pénurie d’enseignants?

Beaucoup se démotivent parce qu’ils n’ont pas de contrat fixe dans une école. D’autres se rendent compte de la réalité de terrain qui est totalement différente de leurs représentations. Enfin, je constate que la formation d’instituteur n’est plus toujours en phase avec le métier de terrain.

Et votre avis sur la nouvelle réforme des congés scolaires?

On en parlait déjà en 1996 (rires). Il aurait peut-être été intéressant de la réaliser en deux phases. Il faudra voir le résultat en pratique. Mais deux semaines aux vacances d’automne, c’est une bonne chose par exemple. Dommage cependant que le système est différent entre la Wallonie et la Flandre.

De directeur, il va redevenir élève

Bien que toujours passionné par le métier, Dany Gourmet a donc décidé d’arrêter sa carrière. La période Covid ou encore l’augmentation de la charge de travail ont eu raison de sa décision. De directeur d’école, l’homme va redevenir élève! «Je vais suivre une formation de guide nature et une autre en anglais. Cela me permettra de venir, qui sait, donner quelques activités aux enfants». Attaché à son école, il sera également toujours là pour donner un coup de main et accompagner son successeur dans sa nouvelle fonction. «Ce qui me manquera le plus? Sans aucun doute le contact avec les enfants. Sans oublier le lien social avec les parents et l’ensemble de mes collègues. J’ai toujours travaillé avec des titulaires motivés où l’ambiance était sereine. Je tiens également à souligner l’investissement de la commune dans les écoles. Celle-ci s’est toujours montrée très généreuse en termes de matériels, interventions pour les excursions,… Et ce, durant toute ma carrière».