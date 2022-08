À cinq reprises ce week-end, vendredi soir, samedi et dimanche: dès 6h30 et le lever du soleil, ainsi qu’en début de soirée avant son coucher. On pouvait ainsi observer dans le ciel un majestueux voile de gigantesques toiles multicolores qui a, avec beaucoup de poésie, repeint les airs.

Un spectacle grandiose

Comme en 2021, tous les vols qui figuraient au tableau d’affichage de l’île de l’Oneux ont pu décoller. Une seconde édition splendide donc, qui fait du bien quand, encore 2020, nacelles et aérostats étaient restés enfouis dans les remorques suite au feu rouge non pas de monsieur météo mais de Monsieur Covid.

Inutile de dire qu’une fois de plus, le public a ceinturé en masse le champ de décollage pour assister au spectacle grandiose: du déploiement des toiles de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, de leur gonflage à l’aide d’air soufflé par des ventilateurs, de leur passage de la position horizontale à verticale sous l’effet de flammes crachées par les brûleurs, du saut des passagers dans les nacelles, et puis de leur envol.

Visible à des kilomètres

Un spectacle qui a ensuite régalé les chançards au-dessus des têtes desquelles les vents avaient choisi d’emmener les montgolfières. Jusqu’à Bande notamment, à une vingtaine de kilomètres d’Hotton, un peu moins à vol de ballon, où les habitants ont eu la magique surprise de voir samedi deux averses de montgolfières s’abattre sur le village, pour beaucoup en sortant de leur couette puis en savourant l’apéro du soir ou un barbecue. Un spectacle empreint de magie qui n’arrive qu’une fois par an.

Tomates et sépultures épargnées

Certains villageois n’étaient pas trop rassurés en constatant que le ciel s’apprêtait à leur tomber dessus, craignant entre autres que les chutes de ballons ne réduisent leur culture de tomates à néant ou ne s’abatte sur les sépultures de leurs proches. Mais c’était sans compter sur l’adresse des parfaitement nommés pilotes pour coucher les nacelles à quelques mètres des murs du cimetière ou des plants de tomates. Pour les brûleurs cette année était celle, particulière, du tout nouveau ballon des Hottolfiades. Sans aucun doute pour Vincent Demelenne aussi, qui avait une fois de plus délaissé, le temps d’un week-end, les fours de sa boulangerie. Un événement de haut vol dont il est aussi, sans doute plus que jamais, un organisateur heureux.