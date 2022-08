Programme de la semaine

Dimanche 28 août

18 h: Vous êtes ici avec Philippe de Bernardi, propriétaire du Park Music à Arlon; 18 h 20: Décodart; 18 h 45: En voiture simone; 20 h: TV Lux sport – le direct.

Lundi 29 août

18 h: JT – Météo; 18 h 20: TV Lux sport – le mag.

Mardi 30 août

18 h: JT – Météo; 18 h 20: Ar (rê)t culture! à Vielsalm. Le parc communal accueillera, les 9 et 10 septembre, le "Let There Be Rock Festival"; 18 h 55: Ciné lux.

Mercredi 31 août

18 h: JT – Météo; 18 h 25: Dbranché.

Jeudi 1er septembre

18 h: JT – Météo; 18 h 20: L’actu en + – on cause commune avec Degeye, bourgmestre de la commune de Tellin.

Vendredi 2 septembre

18 h: JT – Météo; 18 h 20: Table & Terroir, émission culinaire présentée par Michel Boreux et Emilie Couvreur.