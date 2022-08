Le premier prix (+80%) est attribué à Plier Raymond, Demeuse Brigitte, Leveling Jean-Louis, Merjeai Jean-Marie et Roland Valérie.

Le deuxième prix (+70%) va à Laurent-Bernard Jean-Marie.

Concours "Fleurissement": Le prix d’honneur est décerné à Plier Raymond, Brasseur Béatrice et Honore-Poekes Marlène. Le premier prix revient à Demeuse Brigitte et le deuxième prix à Vitry-Nelis Cécile, De Wachter Rita, Demeuse Bénédicte, Laurent-Bernard Jean-Marie et Heinen-Moraux Roger.

La mention honorable revient à Guebels Kévin.

Les différents prix seront remis le jeudi 13 octobre lors de la conférence intitulée "Création d’un verger familial" donnée par Monsieur Éric Goosse en la salle Ysaye, Arlon.

La conférence du 8 septembre est annulée.