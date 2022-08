Les Hottolfiades: féerie dans le ciel famennois (vidéo)

Après avoir fêté la vingtième édition l’an dernier, les Hottolfiades et ses nombreuses montgolfières prennent à nouveau possession de l’île de l’Oneux, avant de décoller dans le ciel famennois ce week-­end du samedi 27 et dimanche 28 août. Plus de trente montgolfières s’élancent à l’aube ou au crépuscule, pour quelques jeux aériens. Ces ballons teintent le ciel de touches multicolores. Avec les Hottolfiades, le public est toujours certains d’en prendre plein les yeux. Dans les airs, pour ceux qui ont la chance d’effectuer un vol, mais aussi au sol pour ceux qui les regardent prendre leur envol toujours majestueux et virevolter ensuite dans les nuages.