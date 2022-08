La rentrée, dans la salle du village

«Tout sera prêt»

Virgine Marchand connaît bien les lieux. Elle y dispense son enseignement depuis deux décennies. Elle le reconnaît: elle est partagée entre deux grands sentiments:"Il y a un réel engouement pour les futurs locaux, tout le monde est content mais, parallèlement, ce sont 20 ans qui partent sous les machines. Des milieux où nous passons plus de temps que chez nous qui disparaissent. On sent un peu de nostalgie également chez certains parents, notamment ceux qui ont fréquenté l’école ici."Virginie Marchand l’affirme, cela n’a pas été de tout repos mais, dit-elle:"Nous serons prêts. Les ouvriers règlent les derniers détails, le nettoyage est en cours et nous terminons les aménagements de nos classes."

Très bonne rentrée

Elle le constate: la rentrée est bonne, même très bonne en maternelles avec 26 enfants pour 28 en primaires. Et aucun parent n’a émis des réserves face au nouveau lieu où l’école a élu domicile. Il a cependant fallu, en amont, bien réfléchir à l’aménagement de la "Maison du plateau" et de ses abords. Certaines classes élisent domicile dans la salle, tout comme la salle des profs, d’autres dans des modules à proximité directe."Le résultat est chouette. Ce sera super agréable pour les enfants, un beau lieu de travail pour nous. Ce ne sera pas du camping. Nous sommes ici pour un an et tout a bien été réfléchi"enchaîne notre interlocutrice. Bien réfléchis comme les cours de gym par exemple qui, théoriquement se donnaient. dans la salle. Une solution a été trouvée. Les heures sont regroupées et un transport conduira les élèves vers la salle de Beausaint, toute proche. L’école de Vecmont va vire 12 mois dans des conditions particulières, avant d’intégrer de nouveaux locaux.