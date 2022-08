Voiries, rénovations et villages au centre des discussions du conseil communal de Rouvroy

Malgré les absences excusées de Stéphane Herbeuval et Michel Marion, le conseil communal s’est déroulé de manière fluide et constructive. Les élus ont notamment voté les fiches du PIC/PIMACI (N.D.L.R.: Plan d’Investissement Communal et Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité). Pour le PIC 2022-2024, l’enveloppe attribuée s’élève à 215017,68 € TVAC.Pour le PIMACI, on retrouvera 52533,88 € TVAC. Les projets menés seront choisis par ordre de priorité et de faisabilité avec différents intervenants. Tous ne seront donc pas réalisés dans l’immédiat. Carmen Ramlot, la bourgmestre, détaille les 7 fiches proposées."Il y a la réparation du pont de Lamorteau, l’aménagement de la rue Mathon, l’entretien du chemin de la Gaillette, l’aménagement d’une piste cyclable à Dampicourt, l’entretien de la route entre Harnoncourt et Lamorteau, l’entretien des voiries de Harnoncourt et l’égouttage de la rue de la Ruelle à Lamorteau", précise-t-elle. Précisons aussi que des travaux d’entretien de la voirie ont également été approuvés par le conseil. Parmi les chantiers, on retrouve la pose d’une canalisation d’eau à Montquintin, la réfection du pavage du carrefour à l’entrée de Lamorteau vers Harnoncourt ou encore la pose d’un avaloir de fossé à Torgny.