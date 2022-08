Les acteurs du territoire en charge de l’élaboration du dossier en ont profité depuis lors pour le faire mûrir."Comment préserver et mettre en valeur cette forêt à la nature pourvue de nombreux attraits?"C’est la question posée à une centaine de participants (panel de scientifiques, de professionnels de la conservation de la nature, de l’environnement, du tourisme, du patrimoine, de consultants issus de l’ULB, l’ULg et l’UCL, des représentants des communes et du DNF) qui œuvrent à insuffler à ce dossier le dynamisme que la forêt d’Anlier mérite.

Échéance le 2 octobre prochain

Ensemble, au travers de nombreuses réunions de travail, ils ont élaboré les plans directeur et opérationnel qui forment la candidature, dont la date de remise ultime est fixée au 2 octobre prochain. Ces moments d’échanges se sont terminés il y a peu, par un atelier innovant qui a permis au parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, bureau de projet chargé de la rédaction du dossier de candidature. En mai dernier, les porteurs du projet se sont rendus au parc national des Hoge Kempen, unique parc national en Belgique actuellement, pour s’imprégner de son atmosphère et de cet esprit parc national qu’ils espèrent atteindre. En juin, c’est le dernier-né des parcs nationaux français qui accueillait les représentants de la Forêt d’Anlier: le parc national de forêts, qui partage avec celle-ci de nombreuses similitudes, dont la présence sur le territoire de l’emblématique cigogne noire. Un dernier groupe d’acteurs a également été sollicité pour des moments d’échanges autour de la candidature de la forêt d’Anlier: les habitants, qu’ils soient issus du périmètre concerné ou intéressés par la perspective de la reconnaissance d’un parc national.

Site Web et réseaux sociaux

Plusieurs plateformes ont été créées pour présenter le projet et maintenir un dialogue constant: un site web ainsi que des pages sur les réseaux sociaux.

Dans une approche plus interactive, deux séances d’information ont été organisées sur les réseaux sociaux, mais aussi à Habay et à Fauvillers, pour répondre à une première salve de questions sur la candidature de la Forêt d’Anlier.

L’équipe est allée à la rencontre des habitants au marché du terroir de Léglise, aux jeudis du terroir de Martelange ainsi qu’à la fête du parc naturel au Pachis à Fauvillers pour expliquer les enjeux.