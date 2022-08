Feu de forêt à Tellin: un hélico à la rescousse des pompiers

L’alerte a été donnée en fin d’après-midi et très vite la zone de secours du Luxembourg a déployé de gros moyens. Un incendie s’était déclaré au parc industriel de Tellin, au croisement de la route des crêtes et de celle de Bouillon, pas loin d’une ferme. Les flammes se sont vite propagées aux broussailles et bois qui bordent la route en colimaçon qui descend vers Tellin. Le vent n’a pas facilité le travail des sapeurs. Les pompiers de la zone Luxembourg étant occupés sur un gros incendie à Ochamps près de l’E411, c’est la zone Dinaphi qui a pris le relais. Une vingtaine d’hommes sur place venus de plusieurs casernes ont travaillé d’arrache-pied. Le bourgmestre de Tellin, Yves Degeye était inquiet, mais confiant: »Il est 17h30 et tout semble sous contrôle, mais il faut rester très prudent. Le feu a pris aux abords d’une sapinière et s’est étendu jusqu’à la rue de l’Impératrice, près de la fonderie des cloches. J’ai demandé aux pompiers qu’ils aillent chercher de l’eau à Resteigne », a ajouté M. Degeye. Une heure plus tard, appel était fait à un hélicoptère de la police basé à Melsbroek. Inédit en Famenne! Il était sur place en moins d’une demi-heure. Guidé par un homme au sol, il a commencé tout de suite ses rotations, entre le lieu du sinistre qui s’étendait sur 6 hectares et les étangs de Mirwart où il a pompé l’eau. L’hélico fera dix rotations.