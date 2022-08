Un harceleur prend 8 mois de plus

"Les faits reprochés peuvent paraître anodins,avait affirmé la substitute Anne-Charlotte Carlier.Mais leur caractère insidieux et répétitif est épouvantable à vivre pour la victime qui a été appelée à changer plusieurs fois de domicile pour échapper à ses avances désagréables."Elle avait requis dix mois de prison et 1200 € d’amende et a été quasiment suivie par la juge.

Un prévenu vociférant sur la justice

Lors de l’instruction d’audience, l’homme était arrivé en vociférant et en cherchant à marquer son territoire, mettant en doute la partialité de la juge Hertay, de la représentante du ministère public et même de MeHélène Michel, l’avocate de la défense. Il s’était vite fait reprendre de volée par la juge qui avait refusé de prêter l’oreille à ses simagrées.

Parmi les faits reprochés, on retiendra, parmi beaucoup d’autres propositions farfelues, son intervention citoyenne au conseil communal de Libramont, quand il a proposé de déplacer la date de la 'Fête de l’Amour' du 9 août au 6 mai et de la rebaptiser 'Fête des Amoureux', tout en rebaptisant plusieurs noms de rues. Comme par hasard, le 6 mai est la date anniversaire de celle qu’il poursuit de ses avances déplacées et les nouveaux noms de rue proposés lui rappellent des lieux et des situations correspondant à ses multiples avances.

Son avocat, MeFrançois Fadeux, estimait que des faits anodins interprétés par la soi-disant victime ne laissaient place qu’à un acquittement.