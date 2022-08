Un conseil des aînés, bien avisé et encore très actif

Tout cela selon leurs aspirations et moyens par une collaboration active et renforcer ou instaurer des mécanismes de concertation et de dialogue".

Une charte «Ville amie démence»

Un petit bilan depuis sa création, en 2008, montre que le CCCA peut s’enorgueillir d’avoir proposé de nombreuses actions. dont la récente conférence de Sabine Henry (présidente de la ligue Alzheimer).

Une soirée qui n’est pas restée sans suite d’ailleurs puisqu’Aubange devrait adhérer à la Charte "Ville Amie démence" dont l’objectif est de désigner un agent de proximité qui pourrait informer et être à l’écoute des citoyens concernés par cette maladie invisible appelée: Alzheimer. " Nous devons veiller à construire un dialogue entre les personnes de générations différentes mais aussi sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont une incidence sur la vie des aînés.

Nous devons de suggérer, favoriser et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion de la défense des aînés", dit le secrétaire Jean-Claude Jung.

Ainsi d’autres initiatives ont complété les activités avec des cours de self-défense, de mise à niveau du permis de conduire, d’initiation à l’informatique.

Le CCCA a aussi réalisé la fiche des aînés et participé au projet Sénior Focus.

Ouvert à tout le monde à partir de 55 ans

Des rencontres intergénérationnelles ont également favorisé l’ouverture de tous les musées de la ville à tous les enfants et vu l’organisation avec le conseil communal des enfants d’une marche.

Actuellement, le Conseil toujours soucieux d’améliorer le bien-être des seniors dans le domaine de la sécurité, de la mobilité, du social mène une réflexion sur des actions à entreprendre.

Tout bénévole de plus de 55 ans peut également rejoindre le groupe.

Infos: Eugénie Goerend-Nizet Eugénie (063/388084) ou Jean-Claude Jung (063/385205).