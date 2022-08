Trois jeunes cyclistes luxembourgeoises accidentées en France

Plus de peur que de mal pour la Rendeusienne Emma Siegers et la Léodégarienne Alix Pairoux."Elles ont reçu le feu vert médical et ont pu reprendre la route pour l’Espagne", ajoute la responsable du team. Elles bénéficieront de l’apport de deux jeunes filles du team Doltcini Van Eyck pour pouvoir participer à cette manche de la Coupe des Nations. Clara Liégeois, souffrant du genou, a aussi pu quitter l’hôpital, mais elle a dû renoncer à s’aligner. Elle a été rapatriée par avion. Malheureusement, Eléanore Chapelle, dont une vertèbre a été fracturée, reste hospitalisée en France.