Maillage urbain, voici le street art, version tricot, dans les rues

La saison culturelle de Bertrix s’annonce. L’équipe, en guise d’avant-propos, propose déjà deux expos originales au public. À commencer par L’heure du thé ! Dînette et botanique ! par Spacepafpaf. Il s’agit de techniques mixtes exposées à la salle du premier étage du centre culturel. Bienvenue dans le petit monde déjanté et coloré de Laurence Gonry, alias Spacepafpaf. Née à Virton en 1973, l’artiste vous invite à partager un moment savoureux, curieux et poétique autour de marionnettes pas nettes, de faux « CoucouClocks » vintage, de plantes improbables, de soucoupes volantes…