Les combats d’août 1914 commémorés

Comme la Crimée en 2014

Le lendemain, c’est au cimetière de Bellevue et au monument aux morts situé devant l’hôtel de ville de Virton que les cérémonies ont commencé. À Ethe, particulièrement touché par les événements de 1914, le cortège a réalisé plusieurs étapes. À la stèle du 103e, au monument des victimes civiles, à la stèle du 14ehussard, au monument français d’abord et pour terminer, au cimetière de Laclaireau où sont enterrés 325 soldats français des 103eet 104erégiments d’infanterie, des hussards et des artilleurs du 26eRAC. À cette occasion, la présidente du souvenir français, le président et le trésorier de fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre, Willy Sonck et Jacques Dassonville, ainsi que le secrétaire de la cantonale de Virton et l’ASBLSur les pas de la mémoireétaient présents pour se souvenir de ces événements. " En 1914, le kaiser viole les frontières pour envahir la France. Trente ans plus tard, Hitler est élu et envahi la Belgique. Cinq ans plus tard, les frontières sont rétablies plus ou moins au même endroit. L’analyse des causes de ces atrocités forme les bases de l’UE. En 2014, au mépris du droit international, Poutine annexe la Crimée et recourt aux chars et aux bombes. C’est contre tout cela que nos monuments ont été érigés et que le nom de toutes les victimes se dressent. C’est dans ces moments difficiles que ces commémorations et le souvenir que les associations entretiennent ont tout leur sens.", a déclaré Vincent Wauthoz, bourgmestre F.F.