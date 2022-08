Vielsalm : la commune va se doter d’une balayeuse

Autres communes?

Le conseiller François Rion (min.) s’interroge:"Y aurait-il une possibilité de partager ce type de machine avec une autre commune?"Thibault Willem répond:"Notre volonté est d’utiliser la machine 365 jours par an ou presque."Il note ensuite que des contacts ont été pris avec des communes limitrophes mais que cette option semble"Difficile à mettre en œuvre"François Rion ne semble pas convaincu:"Pour les communes qui fusionnent alors, comme Bastogne et Bertogne, il faudra deux machines puisque le territoire est deux fois plus grands?"L’échevin, sur ce point, prend comme exemple une autre machine achetée par la commune et qui est utilisé"Tout le temps."André Boulangé (min.) abonde et met en avant l’économie autant de temps que financière qui sera faite par la commune. François Rion s’interroge de nouveau sur le devenir de ce qui est ramassé par la balayeuse. Là aussi, Thibault Willem se veut rassurant, expliquant que des modes opératoires spécifiques en fonction des tâches réalisées seront étudiés et mis en place.

Sacs PMC

De déchets il en est encore question avec Anne Wanet, en fin de séance: »N’y a-t-il pas moyen de faire quelque chose pour les sacs bleus. Il y en a partout et tout le temps à Vielsalm. Les gens ne comprennent pas que le ramassage ne se fait que tous les 15 jours. »Le bourgmestre Elie Deblire partage le constat. Il avance: »Fost + ne financera pas une collecte toutes les semaines. Lorsque nous voyons des sacs, nous déposons un courrier dans la boîte aux lettres qui rappelle les règles. Nous informerons encore via le Salm info. »