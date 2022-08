La "Bataille de la Semois" fut un des épisodes dramatiques de ce conflit d’une part par le nombre de belligérants des deux camps tués ou blessés et d’autre part par le lourd tribut payé par les populations de nos villages. L’hécatombe est estimée à 1050 tués et 2200 blessés français et allemands.

Dimanche dernier, c’était le retour de l’association de la Somme. Le samedi, elle a visité le mémorial à Rossignol (14-18) puis le spectacle à Bellefontaine sur 40-45, réalisé par René Bastin.

Au cimetière du Radan

Tout s’est passé au cimetière du Radan avec les drapeaux et la flamme du Relais sacré. Le colonel Michel a rappelé la signification de ce Relais sacré en Franc et en Belgique.

Après la Brabançonne et la Marseillaise, le public a participé à la messe célébrée en forêt par le curé Chrétien, de Tintigny. La chorale paroissiale renforcée était dirigée par Bernard Crélot, organiste à Tintigny.