Incendie de bois à Tellin : retour sur l'intervention de l'hélicoptère fédéral

"Toute demande d’intervention qui aboutit à la centrale d’appels 112 est traitée par la capacité d’une aide adéquate la plus rapide sur zone"explique Stéphane Thiry, le commandant de la zone Luxembourg. Or, ce jeudi après-midi, les moyens de la zone de secours du Luxembourg ont été engagés sur l’incendie proche de l’E411 à Ochamps, une reprise de feu à Winville, sans oublier six interventions "ambulance"."C’est ainsi que l’aide la plus adéquate pour Tellin a été dispatchée vers DiNaPhi et l’arsenal de Rochefort. Au début de la soirée, il nous a été demandé de venir relever les pompiers namurois. Ce ne fut pas facile à organiser. Finalement, mes hommes ont rejoint Tellin vers 18h. Ils y sont restés jusqu’une heure du matin"précise Stéphane Thiry.

Décision fédérale

Compte tenu des spécificités du sinistre et un possible emballement de l’incendie vers les premières habitations tellinoises, il a été demandé une intervention d’un hélicoptère auprès de la police fédérale."Cette demande d’aide faite, la décision d’engager l’hélicoptère est du ressort de la police fédérale, compte tenu de certaines données (disponibilité, météo, événements à couvrir, etc.). La décision d’intervenir a Tellin a finalement été prise, considérant que le danger en Famenne primait sur le risque de débordement lors du match de football entre Anderlecht et les Young boys de Berne (Suisse)."

Une fois l’autorisation donnée à l’hélicoptère, basé à Melsbroek, le reste de l’intervention aérienne est sous la responsabilité exclusive du pilote de l’aéronef. Arrivé sur site vers 18h30, l’hélicoptère a d’abord fait les repérages d’usage: zone sinistrée, endroits pour la prise d’eau, coordination entre les pompiers au sol et l’hélicoptère, mise en place du dispositif de largage de l’eau, etc. Finalement, le premier largage des quelque mille litres a eu lieu peu avant 19h. Une dizaine de rotations ont donc été effectuées entre un étang à Mirwart et les zones critiques de l’incendie. À noter que les coûts de l’engagement de l’hélicoptère de la police sont à charge du Fédéral.